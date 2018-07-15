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Эксклюзив СТВ. Мы разыскали женщину, которая приняла роды прямо на вокзале в Барановичах

15 июля 2018 17:54
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Новости Беларуси. Барановичи. Автовокзал. Эту историю живо обсуждали в интернете – женщина родила на перроне вокзала, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 

Эксклюзив СТВ. Мы разыскали женщину, которая приняла роды прямо на вокзале в Барановичах-1

Участники экстренного родовспоможения доподлинно не известны. Загадочная дама в резиновых перчатках, якобы с медицинским образованием, оказала помощь, дождалась скорую и вбежала в уходящий автобус. Нам удалось разыскать таинственную незнакомку и узнать все из первых уст.

Эксклюзив СТВ. Мы разыскали женщину, которая приняла роды прямо на вокзале в Барановичах-4

Анастасия Герман:
Она была наклонена вот так. Возле нее стояли две женщины. В метре-полтора стоял, как выяснилось, ее сын. Ближе к ней было пятно: примесь вод с кровью. Я стала просить о том, чтобы мне принесли ножницы, антисептик какой-то, перчатки и марлевую салфетку либо бинт. Ребеночек визуально был, как среднестатистический новорожденный.

Эксклюзив СТВ. Мы разыскали женщину, которая приняла роды прямо на вокзале в Барановичах-7

У 39-летней молодой мамы это уже третья беременность. Вероятно, поэтому роды были стремительными. Анастасия семь лет назад работала акушеркой в роддоме, а в такой экстремальной ситуации оказалась впервые, но тактика ведения родов быстро всплыла в уме.

Эксклюзив СТВ. Мы разыскали женщину, которая приняла роды прямо на вокзале в Барановичах-10


Анастасия Герман:
Даже если ты не медик, все равно нужно подойти к человеку и попытаться хоть что-то сделать.

Эксклюзив СТВ. Мы разыскали женщину, которая приняла роды прямо на вокзале в Барановичах-12


Первая помощь оказана. Дальше было дело за медиками. Женщину доставили в больницу, а новорожденную девочку – в реанимацию инфекционного отделения. Скоро мать и дитя выпишут.

# Беременность и роды # общество # Анастасия Герман # Фотофакт

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