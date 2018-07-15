Эксклюзив СТВ. Мы разыскали женщину, которая приняла роды прямо на вокзале в Барановичах

Новости Беларуси. Барановичи. Автовокзал. Эту историю живо обсуждали в интернете – женщина родила на перроне вокзала, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Участники экстренного родовспоможения доподлинно не известны. Загадочная дама в резиновых перчатках, якобы с медицинским образованием, оказала помощь, дождалась скорую и вбежала в уходящий автобус. Нам удалось разыскать таинственную незнакомку и узнать все из первых уст.

Анастасия Герман:

Она была наклонена вот так. Возле нее стояли две женщины. В метре-полтора стоял, как выяснилось, ее сын. Ближе к ней было пятно: примесь вод с кровью. Я стала просить о том, чтобы мне принесли ножницы, антисептик какой-то, перчатки и марлевую салфетку либо бинт. Ребеночек визуально был, как среднестатистический новорожденный.

У 39-летней молодой мамы это уже третья беременность. Вероятно, поэтому роды были стремительными. Анастасия семь лет назад работала акушеркой в роддоме, а в такой экстремальной ситуации оказалась впервые, но тактика ведения родов быстро всплыла в уме.



Анастасия Герман:

Даже если ты не медик, все равно нужно подойти к человеку и попытаться хоть что-то сделать.