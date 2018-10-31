Мощный взрыв прогремел у одной из тюрем Афганистана

Новости Афганистана. На воздух взлетел автомобиль, перевозивший сотрудников исправительного учреждения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.



В результате инцидента погибли 7 человек. Ещё пятеро служащих получили серьёзные ранения. Их доставили в больницу.