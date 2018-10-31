Прямой эфир

Мощный взрыв прогремел у одной из тюрем Афганистана

31 октября 2018 07:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Афганистана. На воздух взлетел автомобиль, перевозивший сотрудников исправительного учреждения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мощный взрыв прогремел у одной из тюрем Афганистана-1


В результате инцидента погибли 7 человек. Ещё пятеро служащих получили серьёзные ранения. Их доставили в больницу.

Мощный взрыв прогремел у одной из тюрем Афганистана-3

Ответственность за взрыв ни одна из группировок на себя не взяла. Правоохранители начали расследование.

# Взрыв # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Спасатели обнаружили фюзеляж разбившегося в Индонезии Boeing
31 октября 2018 07:36

Спасатели обнаружили фюзеляж разбившегося в Индонезии Boeing

В Киеве на 87 году жизни скончался создатель мультфильма «Остров сокровищ»
31 октября 2018 07:11

В Киеве на 87 году жизни скончался создатель мультфильма «Остров сокровищ»

В Индонезии полиция начала ДНК-экспертизу останков тел погибших при крушении самолета
30 октября 2018 11:59

В Индонезии полиция начала ДНК-экспертизу останков тел погибших при крушении самолета