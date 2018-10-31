Спасатели обнаружили фюзеляж разбившегося в Индонезии Boeing

Новости Индонезии. В Яванском море обнаружено место крушения индонезийского самолета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Индонезии. В Яванском море обнаружено место крушения индонезийского самолета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Специалисты полагают, что у берегов Западной Явы на глубине 30 метров находится часть фюзеляжа воздушного судна. Сейчас с помощью специальной техники эксперты изучают морское дно в данном участке.
В скором времени дайверы начнут погружение к обломкам лайнера. Напомним, индонезийский Боинг потерпел крушение утром 29 октября, спустя 13 минут после вылета. На его борту находились 189 человек. Никто не выжил.
Тела 10 погибших обнаружены на месте крушения Boeing 737 в Индонезии