Спасатели обнаружили фюзеляж разбившегося в Индонезии Boeing

Новости Индонезии. В Яванском море обнаружено место крушения индонезийского самолета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Специалисты полагают, что у берегов Западной Явы на глубине 30 метров находится часть фюзеляжа воздушного судна. Сейчас с помощью специальной техники эксперты изучают морское дно в данном участке.