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Спасатели обнаружили фюзеляж разбившегося в Индонезии Boeing

31 октября 2018 07:36
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Новости Индонезии. В Яванском море обнаружено место крушения индонезийского самолета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спасатели обнаружили фюзеляж разбившегося в Индонезии Boeing -1

Специалисты полагают, что у берегов Западной Явы на глубине 30 метров находится часть фюзеляжа воздушного судна. Сейчас с помощью специальной техники эксперты изучают морское дно в данном участке.

Спасатели обнаружили фюзеляж разбившегося в Индонезии Boeing -4

В скором времени дайверы начнут погружение к обломкам лайнера. Напомним, индонезийский Боинг потерпел крушение утром 29 октября, спустя 13 минут после вылета. На его борту находились 189 человек. Никто не выжил.

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# Крушение # Фотофакт

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