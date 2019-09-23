Прямой эфир

В Нью-Йорке пройдёт саммит ООН по климату

23 сентября 2019 06:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости мира. Тема непогоды все больше волнует мировое сообщество. В частности, на повестке дня 74-й сессии ООН стоит вопрос об удержании повышения глобальной температуры в пределах 2 градусов по Цельсию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Нью-Йорке пройдёт саммит ООН по климату-1

В форуме примут участие лидеры стран со всего мира, включая премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Индии Нарендру Моди. Они обсудят такие острые темы, как переход на возобновляемые источники энергии, налог на углероды и экологизацию экономики.

Владимир Макей примет участие в 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке

# ООН # Борис Джонсон # Эммануэль Макрон # Нарендра Моди # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Бэтмен, на помощь! 80-летие супергероя необычно отметили во всём мире
22 сентября 2019 12:35

Бэтмен, на помощь! 80-летие супергероя необычно отметили во всём мире

Можно ли остановить изменение климата? В США присоединились к глобальной эко-забастовке
22 сентября 2019 12:17

Можно ли остановить изменение климата? В США присоединились к глобальной эко-забастовке

Раздавленные машины и разрушенные дома: в Албании произошло самое мощное за 30 лет землетрясение
22 сентября 2019 12:08

Раздавленные машины и разрушенные дома: в Албании произошло самое мощное за 30 лет землетрясение