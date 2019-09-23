В Нью-Йорке пройдёт саммит ООН по климату

Новости мира. Тема непогоды все больше волнует мировое сообщество. В частности, на повестке дня 74-й сессии ООН стоит вопрос об удержании повышения глобальной температуры в пределах 2 градусов по Цельсию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В форуме примут участие лидеры стран со всего мира, включая премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Индии Нарендру Моди. Они обсудят такие острые темы, как переход на возобновляемые источники энергии, налог на углероды и экологизацию экономики.

Владимир Макей примет участие в 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке