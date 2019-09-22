Раздавленные машины и разрушенные дома: в Албании произошло самое мощное за 30 лет землетрясение

Новости Албании. В Албании произошло мощнейшее за последние 30 лет землетрясение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пострадали около 70 человек.

Подземные толчки магнитудой 5.6 произошли на западе страны. Эпицентр располагался в 6 километрах к северу от города Дуррес. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. В результате десятки домов оказались разрушены, еще около сотни повреждены, многие машины раздавило упавшими обломками стен.

Подземные толчки также ощутили жители соседних стран – Греции, Черногории и Северной Македонии.