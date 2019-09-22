Бэтмен, на помощь! 80-летие супергероя необычно отметили во всём мире

22 сентября в десятках городов мира призывают на помощь Бэтмена. Дело в том, что именно 80 лет назад появились первые комиксы о его приключениях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Человек-летучая мышь входит в тройку величайших супергероев, вместе с Суперменом и Человеком-Пауком, и занимает второе место в списке «Сто лучших героев комиксов всех времен».

В честь юбилея Бэтмена знаменитый сигнал, вызывающий его на помощь, появился на небоскребах в разных уголках планеты.