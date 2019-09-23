Владимир Макей примет участие в 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке

Новости Беларуси. Для участия в Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорк направился глава внешнеполитического ведомства Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Для участия в Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорк направился глава внешнеполитического ведомства Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Представители 193-х стран будут обсуждать темы, важные для всей планеты: конфликт между Пакистаном и Индией, предложения о плане региональной безопасности, который, возможно, поможет ослабить противостояние США и Ирана в Персидском заливе.
В стороне от вопросов об укреплении мира и безопасности не останется и наша страна. Белорусская делегация примет участие в общей дискуссии с участием глав государств, правительств и руководителей внешнеполитических ведомств, которая начнется уже 24 сентября.
Анатолий Глаз, начальник управления информации и цифровой дипломатии – пресс-секретарь МИД Беларуси:
Предполагается, что руководитель белорусской делегации примет участие в ряде мероприятий высокого уровня. В их числе политический форум по устойчивому развитию, конференция по содействию вступления в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и специальное заседание по случаю Международного дня борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия. Под председательством Беларуси пройдет пятая министерская встреча Группы друзей, объединившихся в борьбе с торговлей людьми. Министр иностранных дел Беларуси выступит на заседании высокого уровня Совета Безопасности ООН, посвященном роли сотрудничества ООН с региональными организациями в укреплении мира и безопасности.
В первые дни работы 74-й сессии ООН в основном решались процедурные вопросы. 23 сентября состоится саммит по климату, главная цель которого – согласовать конкретные пути выполнения Парижского соглашения.