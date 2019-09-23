Прямой эфир

Владимир Макей примет участие в 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке

23 сентября 2019 06:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Для участия в Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорк направился глава внешнеполитического ведомства Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Макей примет участие в 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке-1

Представители 193-х стран будут обсуждать темы, важные для всей планеты: конфликт между Пакистаном и Индией, предложения о плане региональной безопасности, который, возможно, поможет ослабить противостояние США и Ирана в Персидском заливе.

В стороне от вопросов об укреплении мира и безопасности не останется и наша страна. Белорусская делегация примет участие в общей дискуссии с участием глав государств, правительств и руководителей внешнеполитических ведомств, которая начнется уже 24 сентября.

Владимир Макей примет участие в 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке-4

Анатолий Глаз, начальник управления информации и цифровой дипломатии – пресс-секретарь МИД Беларуси:
Предполагается, что руководитель белорусской делегации примет участие в ряде мероприятий высокого уровня. В их числе политический форум по устойчивому развитию, конференция по содействию вступления в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и специальное заседание по случаю Международного дня борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия. Под председательством Беларуси пройдет пятая министерская встреча Группы друзей, объединившихся в борьбе с торговлей людьми. Министр иностранных дел Беларуси выступит на заседании высокого уровня Совета Безопасности ООН, посвященном роли сотрудничества ООН с региональными организациями в укреплении мира и безопасности.

Владимир Макей примет участие в 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке-7

В первые дни работы 74-й сессии ООН в основном решались процедурные вопросы. 23 сентября состоится саммит по климату, главная цель которого – согласовать конкретные пути выполнения Парижского соглашения.

# ООН # общество # Владимир Макей # Анатолий Глаз # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
День осеннего равноденствия-2019: астрономическая осень наступает 23 сентября
23 сентября 2019 06:33

День осеннего равноденствия-2019: астрономическая осень наступает 23 сентября

12 тысяч человек, до 950 единиц боевой техники, порядка 70 самолётов и вертолётов. Подводим итоги учений «Щит Союза-2019»
22 сентября 2019 20:33

12 тысяч человек, до 950 единиц боевой техники, порядка 70 самолётов и вертолётов. Подводим итоги учений «Щит Союза-2019»

«Это невероятно, это такой праздник»: 23 пары одновременно расписались в «Маяке Минска»
22 сентября 2019 19:48

«Это невероятно, это такой праздник»: 23 пары одновременно расписались в «Маяке Минска»