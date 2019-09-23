Владимир Макей примет участие в 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке

Новости Беларуси. Для участия в Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорк направился глава внешнеполитического ведомства Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Представители 193-х стран будут обсуждать темы, важные для всей планеты: конфликт между Пакистаном и Индией, предложения о плане региональной безопасности, который, возможно, поможет ослабить противостояние США и Ирана в Персидском заливе.

В стороне от вопросов об укреплении мира и безопасности не останется и наша страна. Белорусская делегация примет участие в общей дискуссии с участием глав государств, правительств и руководителей внешнеполитических ведомств, которая начнется уже 24 сентября.