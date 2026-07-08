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В Нью-Йорке эвакуировали людей из небоскреба из-за угрозы обрушений

08 июля 2026 07:52
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ЧП в центре Нью-Йорка. На Манхэттене экстренно эвакуируют людей из 38-этажного здания из-за угрозы его обрушения. Спасателей вызвали после того, как на улицу стали падать стекла и кирпичи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Нью-Йорке эвакуировали людей из небоскреба из-за угрозы обрушений-2

Выяснилось, что треснули и деформировались несущие опорные колонны, провисли перекрытия. А потолки между 21-м и 26-м этажами обрушились. Пожарные приняли решение в качестве меры предосторожности – эвакуировать людей из семи зданий поблизости, включая школу, в которой обучаются 400 детей. Близлежащие улицы перекрыты. 

Специалисты приступили к аварийному ремонту. В здании, которое было построено почти 60 лет назад, шла масштабная реконструкция, его переоборудовали в элитные апартаменты.

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# США # ЧП

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