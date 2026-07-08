В Нью-Йорке эвакуировали людей из небоскреба из-за угрозы обрушений

ЧП в центре Нью-Йорка. На Манхэттене экстренно эвакуируют людей из 38-этажного здания из-за угрозы его обрушения. Спасателей вызвали после того, как на улицу стали падать стекла и кирпичи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выяснилось, что треснули и деформировались несущие опорные колонны, провисли перекрытия. А потолки между 21-м и 26-м этажами обрушились. Пожарные приняли решение в качестве меры предосторожности – эвакуировать людей из семи зданий поблизости, включая школу, в которой обучаются 400 детей. Близлежащие улицы перекрыты.

Специалисты приступили к аварийному ремонту. В здании, которое было построено почти 60 лет назад, шла масштабная реконструкция, его переоборудовали в элитные апартаменты.