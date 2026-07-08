Прямой эфир

США нанесли новые удары по Ирану после атаки на танкеры в Ормузском проливе

08 июля 2026 07:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Надежда на урегулирование ближневосточного конфликта тает с каждым днем. Ночью с 7 на 8 июля США нанесли новый массированный удар по Ирану. Соответствующий приказ отдал Дональд Трамп после серии нападений на торговые суда в Ормузском проливе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

США нанесли новые удары по Ирану после атаки на танкеры в Ормузском проливе-2

Целями американских войск были иранские системы ПВО, сети управления и контроля, радиолокационные станции, ракетные комплексы. Уничтожено более 60 малых катеров Корпуса стражей исламской революции. Всего поражено свыше 80 военных объектов. США и Иран обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня. 

Тегеран пообещал серьезный ответ на американскую атаку. Сигналы о ракетной тревоге также прозвучали в Бахрейне и Кувейте. Однако, как сообщают СМИ, Вашингтон, несмотря на удары, рассчитывает продолжить переговоры с Тегераном. 

НАТО запустит в Европе производство американских танков и ракет.

# США # Новости Ирана # Конфликт на Ближнем Востоке # Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Аномальная жара в Европе спровоцировала резкий рост спроса на солнцезащитные товары из Китая
08 июля 2026 07:29

Аномальная жара в Европе спровоцировала резкий рост спроса на солнцезащитные товары из Китая

В Женеве завершился первый Глобальный диалог по вопросам управления ИИ
08 июля 2026 07:24

В Женеве завершился первый Глобальный диалог по вопросам управления ИИ

Новый премьер Латвии призывает к реформе системы управления и переоценке приоритетов
08 июля 2026 06:56

Новый премьер Латвии призывает к реформе системы управления и переоценке приоритетов