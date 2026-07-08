США нанесли новые удары по Ирану после атаки на танкеры в Ормузском проливе

Надежда на урегулирование ближневосточного конфликта тает с каждым днем. Ночью с 7 на 8 июля США нанесли новый массированный удар по Ирану. Соответствующий приказ отдал Дональд Трамп после серии нападений на торговые суда в Ормузском проливе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Целями американских войск были иранские системы ПВО, сети управления и контроля, радиолокационные станции, ракетные комплексы. Уничтожено более 60 малых катеров Корпуса стражей исламской революции. Всего поражено свыше 80 военных объектов. США и Иран обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.

Тегеран пообещал серьезный ответ на американскую атаку. Сигналы о ракетной тревоге также прозвучали в Бахрейне и Кувейте. Однако, как сообщают СМИ, Вашингтон, несмотря на удары, рассчитывает продолжить переговоры с Тегераном.