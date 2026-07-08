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Аномальная жара в Европе спровоцировала резкий рост спроса на солнцезащитные товары из Китая

08 июля 2026 07:29
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Аномальная жара в Европе обновляет температурные рекорды и одновременно усиливает спрос на солнцезащитные и охлаждающие товары из Китая. Европейские покупатели массово заказывают мобильные кондиционеры, вентиляторы, зонты и легкую летнюю одежду на онлайн-маркетплейсах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аномальная жара в Европе спровоцировала резкий рост спроса на солнцезащитные товары из Китая-2

По итогам первого полугодия поставки таких товаров в ЕС выросли примерно на четверть. Основные объемы идут из города Иу – крупного центра мелкооптовой торговли, где производственные цепочки и логистика позволяют быстро реагировать на спрос. С января по май оборот трансграничной электронной торговли в Иу превысил 12 миллиардов долларов, увеличившись на 10 % год к году.

Аномальная жара в Европе спровоцировала резкий рост спроса на солнцезащитные товары из Китая-4

Чжан Цзиин, продавец оптового магазина:
В этот зонт встроен вентилятор и распылитель воды. Всего одно нажатие кнопки – и вы наслаждаетесь прохладным бризом. Кроме того, он защищает от солнца. Экспорт солнцезащитных товаров растет соответственно росту температуры в Европе. 

Аномальная жара в Европе спровоцировала резкий рост спроса на солнцезащитные товары из Китая-6

Ван Сэнь, гендиректор торгово-экспортной компании:
Практически у всех платформ трансграничной электронной коммерции есть склады в Иу, что дает нам колоссальное преимущество для развития бизнеса.

В 150 километрах от Иу находится Нинбо – один из крупнейших портов мира. Местные производители холодильного оборудования также фиксируют рост спроса. С января по май отгрузки ледогенераторов в Европу увеличились более чем на 70 % и составили около 15 % продаж. Главный хит сезона в ЕС – мобильные кондиционеры, которые не требуют сверления стен. На европейских маркетплейсах их перепродают даже бившими в использовании – с наценкой до четверти от цены производителя.

# Китай # Европейский союз # Торговля

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