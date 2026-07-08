Мощный шторм обрушился на восточные провинции Китая – есть жертвы

Мощный шторм обрушился на восточные провинции Китая: погибли не менее 15 человек, свыше 300 получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ураганный ветер и ливни повредили около пяти тысяч домов, 22 полностью разрушены. Из зоны бедствия экстренно эвакуированы более 50 тысяч человек. В провинции Гуанси из-за ливней обрушилась дамба – миллионы кубометров воды затопили Наньнин. В район направлены свыше тысячи спасателей, техника, лодки и беспилотники.