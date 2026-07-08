В Женеве завершился первый Глобальный диалог по вопросам управления ИИ

В Женеве завершился первый Глобальный диалог ООН по управлению искусственным интеллектом. На этой площадке страны смогли обсудить общие правила развития искусственного интеллекта. Главная задача – использовать возможности технологий и одновременно снижать риски, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отметил, что искусственный интеллект развивается стремительно и уже меняет жизнь людей. Он подчеркнул: важно, чтобы государства сами формировали эти изменения, а не позволяли технологиям определять будущее без участия общества. По его словам, широкое участие стран должно перейти в конкретные шаги. На форуме обсуждали безопасность данных, распространение дезинформации и рост цифрового неравенства.

Участники подчеркнули необходимость безопасного, этичного и инклюзивного развития ИИ. По общему мнению, мероприятие в Женеве стало шагом к расширению международного сотрудничества и выработке общих подходов к управлению технологиями, которые быстро меняют экономику и социальные процессы.