В Москве похолодает до -18°C, в Риме будет +16°C. Погода в Европе на неделю с 9 по 15 января
В столице любви синоптики обещают преимущественно пасмурную погоду с дождем, столбик термометра в Париже покажет +11 °C, рассказали в программе «Плюс-минус». В Вене, судя по прогнозам, будет облачно, температура воздуха при этом составит +6 °C. А в Риме +16 °C, погода ожидается пасмурная с дождем. В Мадриде также прогнозируют пасмурную погоду с дождем и +12 °C.
В столице Болгарии будет солнечно и до +9 °C. А в Анкаре +7 °C, погода ожидается преимущественно ясная, с переменной облачностью, но без осадков. В Афинах до +16 °C, там синоптики прогнозируют также преимущественно ясную погоду без осадков.
В Беларусь идут крещенские морозы. Прогноз синоптиков на вторую неделю января читайте здесь.
Значительно холоднее в Прибалтике. В Риге до -8 °C, погода ожидается пасмурная, но без осадков. В Вильнюсе до -6 °C, будет преимущественно пасмурно, однако значительных осадков там не ожидается. Жителей Варшавы тем временем ожидает плюсовая температура, воздух прогреется до +4 °C.
В Киеве тот же температурный показатель, но со знаком минус, погода при этом будет сохраняться ясная и малооблачная. А в Москве до -18 °C, столицу ожидает преимущественно ясная погода, с переменной облачностью и без осадков.
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