В Москве похолодает до -18°C, в Риме будет +16°C. Погода в Европе на неделю с 9 по 15 января

В столице любви синоптики обещают преимущественно пасмурную погоду с дождем, столбик термометра в Париже покажет +11 °C, рассказали в программе «Плюс-минус». В Вене, судя по прогнозам, будет облачно, температура воздуха при этом составит +6 °C. А в Риме +16 °C, погода ожидается пасмурная с дождем. В Мадриде также прогнозируют пасмурную погоду с дождем и +12 °C.

В столице Болгарии будет солнечно и до +9 °C. А в Анкаре +7 °C, погода ожидается преимущественно ясная, с переменной облачностью, но без осадков. В Афинах до +16 °C, там синоптики прогнозируют также преимущественно ясную погоду без осадков. В Беларусь идут крещенские морозы. Прогноз синоптиков на вторую неделю января читайте здесь.

Значительно холоднее в Прибалтике. В Риге до -8 °C, погода ожидается пасмурная, но без осадков. В Вильнюсе до -6 °C, будет преимущественно пасмурно, однако значительных осадков там не ожидается. Жителей Варшавы тем временем ожидает плюсовая температура, воздух прогреется до +4 °C.