В США вводят новые методы борьбы с нелегальными мигрантами из Латинской Америки

Новости США. В США ужесточают борьбу с нелегальными мигрантами из стран Латинской Америки. Правительство объявило о введении ряда соответствующих мер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такое заявление сделал и президент США Джо Байден. Нововведения включают ускорение депортации нелегалов. А также квоту на прием 30 тысяч человек в месяц из Венесуэлы, Гаити, Никарагуа и Кубы. При этом она распространяется только на тех, кто прибывает в Штаты легально, въехав по приглашению и с разрешения правоохранительных органов.