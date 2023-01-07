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В США вводят новые методы борьбы с нелегальными мигрантами из Латинской Америки

07 января 2023 12:11
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Новости США. В США ужесточают борьбу с нелегальными мигрантами из стран Латинской Америки. Правительство объявило о введении ряда соответствующих мер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США вводят новые методы борьбы с нелегальными мигрантами из Латинской Америки-1

Такое заявление сделал и президент США Джо Байден. Нововведения включают ускорение депортации нелегалов. А также квоту на прием 30 тысяч человек в месяц из Венесуэлы, Гаити, Никарагуа и Кубы. При этом она распространяется только на тех, кто прибывает в Штаты легально, въехав по приглашению и с разрешения правоохранительных органов.

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# Граница # Джо Байден # Новости США # Фотофакт

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