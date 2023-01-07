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Снижение температуры в Бангладеше привело к росту заболеваний гриппом и пневмонией

07 января 2023 12:12
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Новости Бангладеша. Жители Бангладеша страдают от холода. Из-за резкого понижения температуры все больше людей заболевают простудой, гриппом и пневмонией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Снижение температуры в Бангладеше привело к росту заболеваний гриппом и пневмонией-1

В особенно сложной ситуации оказались бездомные и пожилые люди. У многих просто нет теплой одежды, чтобы хоть как-то согреться. Как сообщили в метеорологической службе Бангладеша, похолодание сопровождается ветрами и густым туманом. Что привело к перебоям в работе аэропортов. Были отменены несколько рейсов.

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# Погода # Фотофакт

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