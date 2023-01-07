Беларусь ждут сильные крещенские морозы? Прогноз синоптиков на вторую неделю января

Буквально через неделю Беларусь должны охватить крещенские морозы. Однако тенденция прошлых лет уже не первый год ставит под сомнение установленные порядки природы. Об этом рассказали в программе « Плюс-минус » .

Отвечая статусу одной из европейских стран, Беларусь встретила бесснежный Новый год, однако минусовая температура, которая не заставила себя ждать, все же принесет снег в наши широты. При этом температура воздуха в дневное время суток составит от -3...-5 °C. К концу недели морозы усилятся, особенно в ночное время суток, тогда показатель составит -8...-10 °C.

В Москве похолодает до -18°C, в Риме будет +16°C. О погоде в Европе на неделю с 9 по 15 января читайте здесь.

Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.