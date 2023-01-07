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Беларусь ждут сильные крещенские морозы? Прогноз синоптиков на вторую неделю января

07 января 2023 15:05
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Буквально через неделю Беларусь должны охватить крещенские морозы. Однако тенденция прошлых лет уже не первый год ставит под сомнение установленные порядки природы. Об этом рассказали в программе «Плюс-минус».

Беларусь ждут сильные крещенские морозы? Прогноз синоптиков на вторую неделю января-1

Отвечая статусу одной из европейских стран, Беларусь встретила бесснежный Новый год, однако минусовая температура, которая не заставила себя ждать, все же принесет снег в наши широты. При этом температура воздуха в дневное время суток составит от -3...-5 °C. К концу недели морозы усилятся, особенно в ночное время суток, тогда показатель составит -8...-10 °C.

В Москве похолодает до -18°C, в Риме будет +16°C. О погоде в Европе на неделю с 9 по 15 января читайте здесь.

Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.  

Беларусь ждут сильные крещенские морозы? Прогноз синоптиков на вторую неделю января-4

Беларусь ждут сильные крещенские морозы? Прогноз синоптиков на вторую неделю января-6

Беларусь ждут сильные крещенские морозы? Прогноз синоптиков на вторую неделю января-8

Беларусь ждут сильные крещенские морозы? Прогноз синоптиков на вторую неделю января-10

Беларусь ждут сильные крещенские морозы? Прогноз синоптиков на вторую неделю января-12

Беларусь ждут сильные крещенские морозы? Прогноз синоптиков на вторую неделю января-14

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# Погода в Беларуси # общество # Ольга Войтенкова # Фотофакт

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