Прямой эфир

Погромы в Германии и нападения на сотрудников экстренных служб – в стране требуют начать расследование

07 января 2023 14:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Германии. В Германии требуют начать расследование новогодних погромов и нападений на сотрудников экстренных служб. Депутаты правой партии «Союз» призывают Бундестаг к ответу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Погромы в Германии и нападения на сотрудников экстренных служб – в стране требуют начать расследование-1

По мнению политиков, случившееся в первую очередь результат неудачной политики интеграции мигрантов, поскольку большая часть нападавших были иностранцами. Вероятнее всего, в Бундестаге обсудят случившееся на одной из первых сессий в новом году.

Погромы в Германии и нападения на сотрудников экстренных служб – в стране требуют начать расследование-4

Напомним, во время праздников в Берлине и других городах страны произошли многочисленные нападения на сотрудников экстренных служб. Их заманивали в ловушку и избивали. Как минимум 15 пожарных и 18 полицейских получили ранения.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Массовые беспорядки # Новости Германии # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Снижение температуры в Бангладеше привело к росту заболеваний гриппом и пневмонией
07 января 2023 12:12

Снижение температуры в Бангладеше привело к росту заболеваний гриппом и пневмонией

В США вводят новые методы борьбы с нелегальными мигрантами из Латинской Америки
07 января 2023 12:11

В США вводят новые методы борьбы с нелегальными мигрантами из Латинской Америки

«Наше послание – любовь, мир и добро». Рождество в Вифлееме встречают не меньше 120 тысяч паломников
07 января 2023 12:10

«Наше послание – любовь, мир и добро». Рождество в Вифлееме встречают не меньше 120 тысяч паломников