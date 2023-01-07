Погромы в Германии и нападения на сотрудников экстренных служб – в стране требуют начать расследование

Новости Германии. В Германии требуют начать расследование новогодних погромов и нападений на сотрудников экстренных служб. Депутаты правой партии «Союз» призывают Бундестаг к ответу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По мнению политиков, случившееся в первую очередь результат неудачной политики интеграции мигрантов, поскольку большая часть нападавших были иностранцами. Вероятнее всего, в Бундестаге обсудят случившееся на одной из первых сессий в новом году.