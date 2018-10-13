В Москве госпитализирован актёр Армен Джигарханян

Новости России. Актёр Армен Джигарханян вновь оказался в больнице.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на друга артиста Артура Согомоняна, с Джигарханяном ничего опасного не происходит, но в ближайшие несколько недель мужчине придётся находиться в больнице.

В этом году актёр уже неоднократно попадал в больницу. В середине января у Армена были проблемы с сердцем, а в конце того же месяца у артиста случился сердечный приступ. Ещё раз приехать в больницу Джигарханяну пришлось весной.