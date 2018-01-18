Актер Джигарханян попал в больницу из-за проблем с сердцем

Новости России. 17 января был доставлен в больницу известный актер Армен Джигарханян.

Как сообщает «Пятый канал» со ссылкой на источник из близкого окружения актера, 82-летний Джигарханян попал в медучреждение из-за осложнений с сердцем. Некоторые СМИ сообщают, что у мужчины гипертонический криз.

В последнее время актер готовился к новому спектаклю и каждый день ездил в театр. Может быть, к госпитализации привело то, что известный актер перетрудился.

В конце ноября 2017 года Джигарханян развелся со своей 38-летней женой Виталиной Цымбалюк-Романовской.