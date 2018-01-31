Армена Джигарханяна госпитализировали второй раз за месяц

Новости России. Армена Джигарханяна снова госпитализировали.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах, актер был доставлен в одну из московских больниц. По словам собеседника, у актера сердечный приступ. При поступлении в медучреждение Джигарханян находился в бессознательном состоянии. Сейчас ему требуется лечение и покой.

Источник в комментарии ТАСС также добавил, что приступ у народного артиста СССР мог произойти на фоне осложнений из-за недолеченной пневмонии.

В театре госпитализацию актера подтвердили. По словам представителя театра, 82-летний актер был доставлен в больницу во вторник.