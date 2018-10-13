Пентагон расследует очередную утечку личных данных сотрудников

Новости США. В США Пентагон расследует утечку личных данных своих сотрудников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Информация была украдена в результате хакерской атаки на компанию, которая предоставляла Пентагону услуги по поездкам персонала. Министерство обороны США начало процесс уведомления сотрудников, пострадавших от хакерской атаки.

Ранее Счетная палата США опубликовала доклад, в котором утверждается, что Пентагон не уделяет достаточного внимания кибербезопасности.