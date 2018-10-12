Прокуратура Байконура проводит проверку по факту аварии ракеты «Союз»

Новости России. Прокуратура Байконура начала проверку по факту аварии при запуске корабля «Союз», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

До окончания расследования все запуски к МКС приостановлены. Из-за неудачного вылета космонавтов, Международную космическую станцию могут перевести в беспилотный режим.

Кроме того экипажу, который сейчас находится на орбите, вероятнее всего, придётся задержаться на станции.

Экипаж «Союз» после возвращения в Звёздный городок даст показания госкомиссии

Тем временем в степи Казахстана возобновился поиск обломков ракеты. Космонавты Алексей Овчинин и Ник Хейг прошли обследование в медсанчасти Байконура. Поскольку их состояние не вызывало опасений у врачей их уже доставили в Москву.

Названа предварительная причина аварии ракеты «Союз»