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Прокуратура Байконура проводит проверку по факту аварии ракеты «Союз»

12 октября 2018 11:30
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Новости России. Прокуратура Байконура начала проверку по факту аварии при запуске корабля «Союз», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Прокуратура Байконура проводит проверку по факту аварии ракеты «Союз»-1

До окончания расследования все запуски к МКС приостановлены. Из-за неудачного вылета космонавтов, Международную космическую станцию могут перевести в беспилотный режим.

Прокуратура Байконура проводит проверку по факту аварии ракеты «Союз»-4

Кроме того экипажу, который сейчас находится на орбите, вероятнее всего, придётся задержаться на станции.

Экипаж «Союз» после возвращения в Звёздный городок даст показания госкомиссии

Тем временем в степи Казахстана возобновился поиск обломков ракеты. Космонавты Алексей Овчинин и Ник Хейг прошли обследование в медсанчасти Байконура. Поскольку их состояние не вызывало опасений у врачей их уже доставили в Москву.

Названа предварительная причина аварии ракеты «Союз»

# Космос # Фотофакт

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