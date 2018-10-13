9 альпинистов погибли в Гималаях из-за схода лавины

Новости Непала. В Гималаях при сходе лавины погибли альпинисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Девять скалолазов совершали восхождение на пик Гурджа Химал. В горах они разбили лагерь и планировали дождаться хорошей погоды, чтобы продолжить путешествие. Однако снежный шторм только усилился.