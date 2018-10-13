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9 альпинистов погибли в Гималаях из-за схода лавины

13 октября 2018 13:10
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Новости Непала. В Гималаях при сходе лавины погибли альпинисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

9 альпинистов погибли в Гималаях из-за схода лавины-1

Девять скалолазов совершали восхождение на пик Гурджа Химал. В горах они разбили лагерь и планировали дождаться хорошей погоды, чтобы продолжить путешествие. Однако снежный шторм только усилился.

9 альпинистов погибли в Гималаях из-за схода лавины-4

В результате альпинистов накрыла мощная лавина. Никому из них не удалось выжить. В районе происшествия работают спасатели.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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