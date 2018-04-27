«Есть определённые проблемы»: Армен Джигарханян находится в больнице

Новости России. Актёр театра и кино, театральный режиссёр Армен Джигарханян проведёт в больнице несколько дней.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на друга актёра Артура Согомоняна, Армена Борисовича госпитализировали по рекомендации врачей.

«Первые исследования никаких критических отклонений не обнаружили, но есть определённые проблемы», – сказал Согомонян.

Ранее в некоторых СМИ появились сведения, что Джигарханян экстренно доставлен в медучреждение и находится в коме. Согомонян опроверг эту информацию. По его словам, актёра госпитализировали из-за недомогания, которое беспокоило мужчину на протяжении нескольких дней.

Сейчас Джигарханян чувствует себя нормально.

Зимой 2018 года актёр также находился в больнице.