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Мезенцев: переписывать историю и отрицать подвиг Советского Cоюза в Великой Отечественной недопустимо

03 июня 2023 13:39
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Переписывать историю и отрицать подвиг Советского Cоюза в Великой Отечественной войне недопустимо. Об этом заявил государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мезенцев: переписывать историю и отрицать подвиг Советского Cоюза в Великой Отечественной недопустимо-1

Он стал одним из спикеров Российско-белорусского форума историков, который 3 июня проходит в Москве. На нем обсуждаются шаги создания общего научно-образовательного пространства двух стран и перспективы дальнейшей интеграции в гуманитарной сфере.

Мезенцев: переписывать историю и отрицать подвиг Советского Cоюза в Великой Отечественной недопустимо-4

Исследования по теме сохранения исторической памяти народов России и Беларуси презентовали ведущие вузы и представители Академий наук двух стран.

# Великая Отечественная война # Дмитрий Мезенцев # Фотофакт

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