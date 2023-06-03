Мезенцев: переписывать историю и отрицать подвиг Советского Cоюза в Великой Отечественной недопустимо

Переписывать историю и отрицать подвиг Советского Cоюза в Великой Отечественной войне недопустимо. Об этом заявил государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он стал одним из спикеров Российско-белорусского форума историков, который 3 июня проходит в Москве. На нем обсуждаются шаги создания общего научно-образовательного пространства двух стран и перспективы дальнейшей интеграции в гуманитарной сфере.