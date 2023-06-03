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Эрдоган официально вступил в должность президента Турции – кадры церемонии

03 июня 2023 14:11
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Новости Турции. Реджеп Тайип Эрдоган официально вступил в должность президента Турции. На инаугурацию были приглашены гости из разных стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эрдоган официально вступил в должность президента Турции – кадры церемонии-1

От Беларуси, учитывая высокий уровень политических и торгово-экономических отношений с Анкарой, а также активное межпарламентское взаимодействие, в этом торжественном мероприятии по поручению главы государства участие принял председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко.

Эрдоган официально вступил в должность президента Турции – кадры церемонии-4

Сегодня, 3 июня, в Турции дождливо, но церемонию непогода не нарушила. Вновь избранному главе турецкого государства вручили протокол Высшего избирательного совета о победе во втором туре президентских выборов. После чего Эрдоган принес присягу в Великом национальном собрании.

Эрдоган официально вступил в должность президента Турции – кадры церемонии-7

Напомним, 1 июня были опубликованы окончательные результаты президентских выборов. Реджеп Тайип Эрдоган во главе с правящей партией набрал свыше 52 % голосов.

# Международная политика # Реджеп Тайип Эрдоган # Новости Турции # Фотофакт

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