Новости Турции. Реджеп Тайип Эрдоган официально вступил в должность президента Турции. На инаугурацию были приглашены гости из разных стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

От Беларуси, учитывая высокий уровень политических и торгово-экономических отношений с Анкарой, а также активное межпарламентское взаимодействие, в этом торжественном мероприятии по поручению главы государства участие принял председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко.

Сегодня, 3 июня, в Турции дождливо, но церемонию непогода не нарушила. Вновь избранному главе турецкого государства вручили протокол Высшего избирательного совета о победе во втором туре президентских выборов. После чего Эрдоган принес присягу в Великом национальном собрании.