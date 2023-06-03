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В Кишинёве проходит митинг в поддержку Дня Победы – жители против его переименования

03 июня 2023 13:37
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Новости Молдовы. В Кишиневе проходит митинг в поддержку Дня Победы. Жители выступают против его переименования в День памяти и празднования 8 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Кишинёве проходит митинг в поддержку Дня Победы – жители против его переименования-1

Ранее с подобной инициативой выступила правящая партия под руководством Майи Санду. Западные амбиции президента оказались настолько серьезными, что в угоду Европе она хочет даже переписать историю. Мнение жителей уже по традиции не спрашивали. Но те сами решили высказаться по поводу переименования праздника. Манифестанты несут плакаты с надписями «Мы наследники победителей» и «Руки прочь от Победы».

В Кишинёве проходит митинг в поддержку Дня Победы – жители против его переименования-4

Участие в шествии принимают сотни человек. Это уже не первая попытка граждан Молдовы защитить великий праздник от европейского влияния.

# Акции протеста # Майя Санду # Новости Молдовы # Фотофакт

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