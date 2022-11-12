В Москве +8°C, в Афинах +19°C. Погода в Европе на неделю с 14 по 20 ноября

В столице любви синоптики обещают преимущественно ясную погоду с переменной облачностью, столбик термометра в Париже покажет +14 °C, рассказали в программе «Плюс-минус». В Вене погода будет отмечена преимущественно ясная, с переменной облачностью и без осадков, температура воздуха при этом составит +10 °C. А в Риме до +20 °C, погода при этом ожидается пасмурная, с дождем. В Мадриде ожидается снижение температуры, воздух прогреется до +18 °C, однако погода сохранится ясная, с переменной облачностью, и без осадков.

В столице Болгарии ясная с переменной облачностью погода, столбик термометра поднимется до +14 °C. А в Анкаре до +16 °C, там погода ожидается ясная и без осадков. В Афинах также тепло – там воздух прогреется до +19 °C, осадков не ожидается.

Значительно холоднее в Прибалтике. В Риге синоптики прогнозируют преимущественно малооблачную погоду без осадков, там в дневное время суток воздух прогреется до +11 °C. В Вильнюсе до +11 °C, там ожидается ясная погода с переменной облачностью и без осадков. Такая же погода будет в Варшаве, воздух прогреется до +10 °C.