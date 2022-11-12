Погода в Беларуси в середине ноября: ожидается сильное похолодание, будет пасмурно и зябко

Белорусы замерли в ожидании первых морозов, а они все никак не наступят. Стоит отметить, что нынешняя осень отличилась своим температурным показателем на 5 градусов выше нормы, рассказали в программе «Плюс-минус».
Ну а чего же ждать белорусам на предстоящей неделе? Как долго белорусы смогут наслаждаться стабильной плюсовой температурой и сколько ясных дней нам подарит последний осенний месяц?
Погода в Беларуси в понедельник, 14 ноября, ожидается пасмурная и зябкая. Атмосферное давление выше нормы. Средняя температура воздуха +2...+5 °C. Ветер слабый 0-1 м/с. Относительная влажность 73-94 %. Температура воздуха ночью составит +3...+5 °C.
В Москве +8°C, в Афинах +19°C. Погода в Европе на неделю с 14 по 20 ноября. Подробности здесь.
Уже во вторник, 15 ноября, и до конца недели будет наблюдаться значительный температурный спад. Так, к четвергу, 17 ноября, столбик термометра покажет нулевую отметку. Погода при этом ожидается преимущественно ясная, с переменной облачностью. Значительных осадков не ожидается.
Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.