Прямой эфир

Погода в Беларуси в середине ноября: ожидается сильное похолодание, будет пасмурно и зябко

12 ноября 2022 14:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Белорусы замерли в ожидании первых морозов, а они все никак не наступят. Стоит отметить, что нынешняя осень отличилась своим температурным показателем на 5 градусов выше нормы, рассказали в программе «Плюс-минус».   

Ну а чего же ждать белорусам на предстоящей неделе? Как долго белорусы смогут наслаждаться стабильной плюсовой температурой и сколько ясных дней нам подарит последний осенний месяц?  

Погода в Беларуси в середине ноября: ожидается сильное похолодание, будет пасмурно и зябко-1

Погода в Беларуси в понедельник, 14 ноября, ожидается пасмурная и зябкая. Атмосферное давление выше нормы. Средняя температура воздуха +2...+5 °C. Ветер слабый 0-1 м/с. Относительная влажность 73-94 %. Температура воздуха ночью составит +3...+5 °C.  

В Москве +8°C, в Афинах +19°C. Погода в Европе на неделю с 14 по 20 ноября. Подробности здесь.  

Уже во вторник, 15 ноября, и до конца недели будет наблюдаться значительный температурный спад. Так, к четвергу, 17 ноября, столбик термометра покажет нулевую отметку. Погода при этом ожидается преимущественно ясная, с переменной облачностью. Значительных осадков не ожидается.  

Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.  

Погода в Беларуси в середине ноября: ожидается сильное похолодание, будет пасмурно и зябко-4

Погода в Беларуси в середине ноября: ожидается сильное похолодание, будет пасмурно и зябко-6

Погода в Беларуси в середине ноября: ожидается сильное похолодание, будет пасмурно и зябко-8

Погода в Беларуси в середине ноября: ожидается сильное похолодание, будет пасмурно и зябко-10

Погода в Беларуси в середине ноября: ожидается сильное похолодание, будет пасмурно и зябко-12

Погода в Беларуси в середине ноября: ожидается сильное похолодание, будет пасмурно и зябко-14

# Погода в Беларуси # общество # Ольга Войтенкова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Для правительства – гроб с музыкой. О «потрясающих» протестах в Европе – в программе «Неделя»
12 ноября 2022 14:12

Для правительства – гроб с музыкой. О «потрясающих» протестах в Европе – в программе «Неделя»

«С помощью поддержки брата смогла всё». Вот что говорят одни из лучших комбайнеров Витебской области
12 ноября 2022 14:11

«С помощью поддержки брата смогла всё». Вот что говорят одни из лучших комбайнеров Витебской области

Сергеенко на «Дажынках» в Витебске: «Это дань уважения тем людям, которые кормят народ»
12 ноября 2022 14:09

Сергеенко на «Дажынках» в Витебске: «Это дань уважения тем людям, которые кормят народ»