Погода в Беларуси в середине ноября: ожидается сильное похолодание, будет пасмурно и зябко

Белорусы замерли в ожидании первых морозов, а они все никак не наступят. Стоит отметить, что нынешняя осень отличилась своим температурным показателем на 5 градусов выше нормы, рассказали в программе «Плюс-минус».

Ну а чего же ждать белорусам на предстоящей неделе? Как долго белорусы смогут наслаждаться стабильной плюсовой температурой и сколько ясных дней нам подарит последний осенний месяц?