Новости Словении. В Словении наступил режим тишины перед вторым туром президентских выборов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В течение двух дней запрещена предвыборная агитация в СМИ, распространение плакатов и листовок, а также проведение митингов.