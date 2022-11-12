Новости Словении. В Словении наступил режим тишины перед вторым туром президентских выборов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В течение двух дней запрещена предвыборная агитация в СМИ, распространение плакатов и листовок, а также проведение митингов.
За игнорирование режима предусмотрены штрафы. Причем внушительные. За нарушение тишины можно отдать от 800 до 3 000 евро. Напомним, по итогам первого тура лидирует бывший глава МИД республики. Он набрал почти 34 % голосов. Второе место занял беспартийный кандидат.