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В Словении наступил режим тишины перед вторым туром президентских выборов

12 ноября 2022 10:55
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Новости Словении. В Словении наступил режим тишины перед вторым туром президентских выборов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В течение двух дней запрещена предвыборная агитация в СМИ, распространение плакатов и листовок, а также проведение митингов.  

В Словении наступил режим тишины перед вторым туром президентских выборов-1

За игнорирование режима предусмотрены штрафы. Причем внушительные. За нарушение тишины можно отдать от 800 до 3 000 евро. Напомним, по итогам первого тура лидирует бывший глава МИД республики. Он набрал почти 34 % голосов. Второе место занял беспартийный кандидат.  

# Выборы # Анже Логар # Фотофакт

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