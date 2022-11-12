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Молдове необходима помощь в размере более 1 млрд евро. Трудности возникли после прекращения поставок российского газа

12 ноября 2022 14:09
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Новости Молдовы. Молдове необходима финансовая помощь в размере более миллиарда евро, заявили в МИД страны. Она увязла в экономическом и энергетическом кризисах и справиться с проблемами самостоятельно уже не в силах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Правда, кто именно должен помочь Кишиневу деньгами, в заявлении не сказано.  

Молдове необходима помощь в размере более 1 млрд евро. Трудности возникли после прекращения поставок российского газа-1

Основные трудности возникли после прекращения поставок российского газа. Не имея достаточных запасов, компания «Молдовагаз» начала отключать от снабжения должников. Только в октябре таких жителей было более 700.  

Тем временем продолжается поиск альтернативных источников энергии. Выбор пал на Румынию. Президент Майя Санду попросила ее экономнее относиться к своим ресурсам, чтобы топливо в необходимом объеме досталось и Молдове тоже.  

# Экономический кризис # Майя Санду # Новости Молдовы # Фотофакт

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