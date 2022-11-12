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Эксперт: инфляция в Германии достигла 70-летнего пика из-за антироссийских санкций

12 ноября 2022 14:16
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Новости Германии. Экономисты Германии призывают к отмене санкций. Все чаще у зарубежных экспертов нынешний курс Запада вызывает сомнения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эксперт: инфляция в Германии достигла 70-летнего пика из-за антироссийских санкций-1

Так, профессор немецкого университета Кристиан Крайсс уверен в губительности ограничений в сторону России. По его мнению, в том числе из-за них инфляция в Германии достигла 70-летнего пика. Запрет российского газа Крайсс называл абсурдом. И напомнил, что еще недавно такой же губительный удар нанесла пандемия. Только выводы никто не сделал.

# Кризис в ЕС # Кристиан Крайсс # Новости Германии # Фотофакт

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