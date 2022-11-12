Эксперт: инфляция в Германии достигла 70-летнего пика из-за антироссийских санкций

Новости Германии. Экономисты Германии призывают к отмене санкций. Все чаще у зарубежных экспертов нынешний курс Запада вызывает сомнения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, профессор немецкого университета Кристиан Крайсс уверен в губительности ограничений в сторону России. По его мнению, в том числе из-за них инфляция в Германии достигла 70-летнего пика. Запрет российского газа Крайсс называл абсурдом. И напомнил, что еще недавно такой же губительный удар нанесла пандемия. Только выводы никто не сделал.