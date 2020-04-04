В Москве +8, в Киеве +13. Погода в Европе на неделю с 6 по 12 апреля

В Париже синоптики обещают пасмурную погоду и +15. Тот же метеорасклад, но с поправкой на дождь и грозу прогнозируют в Мадриде , рассказали в программе «Плюс-минус» .

+15 и солнечно будет в Риме и Вене . В Анкаре ожидается пасмурно и +9. Тот же градус в Афинах , но будет дождливо.

+8 и облачно с прояснениями обещают в Софии. В Риге будет солнечно и +12. На градус теплее в Вильнюсе. Солнечная погода ждёт Киев, там ожидается +13. На два пункта выше в Варшаве. В Москве будет пасмурно и +8.