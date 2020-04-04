Помощь для незнакомцев во время пандемии. Как работает акция «подвешенных корзин» в Неаполе?

Новости Италии. Неаполь запустил инициативу «подвешенных корзин», чтобы во время пандемии помочь нуждающимся людям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Италии. Неаполь запустил инициативу «подвешенных корзин», чтобы во время пандемии помочь нуждающимся людям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Город известен своей традицией «подвешенный кофе», когда выпив чашечку ароматного напитка, посетитель оплачивает еще и вторую – для незнакомого человека, который не может ее себе позволить.
Сейчас, в непростые для Италии времена, когда многие лишились работы и сталкиваются с серьезными экономическими трудностями, в Неаполе люди делают покупки для себя и для других семей, которых они не знают.
Продукты и предметы первой необходимости они оставляют в магазине, а затем сотрудники службы гражданской обороны раздают их нуждающимся. Благотворительную акцию поддержали и в других городах Италии.