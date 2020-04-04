Должно переболеть 50-60% населения. Нидерланды хотят выработать иммунитет против коронавируса

Новости Нидерландов. В то время как многие страны, такие как Франция и Бельгия, сели на карантин, соседние Нидерланды применили другой подход борьбы с пандемией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Люди свободно передвигаются по улицам с целью достижения коллективного иммунитета против коронавируса. Врачи и ученые уверяют: карантин не панацея. Вирус вернется, когда у жителей снова появится возможность выходить на улицу.

На данный момент ситуация находится под контролем, и жители Нидерландов выполняют инструкции правительства. Для того чтобы коллективный иммунитет выработался, коронавирусом должно переболеть от 50 до 60 % населения.