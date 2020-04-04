Прямой эфир

В Колумбии произошёл взрыв на угольной шахте. Шесть человек погибли

04 апреля 2020 13:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Колумбии. Шесть человек погибли в результате взрыва на угольной шахте на северо-востоке Колумбии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Колумбии произошёл взрыв на угольной шахте. Шесть человек погибли-1

Одного удалось спасти. Мужчину извлекли из-под завалов прибывшие спасатели. Авария произошла ранним утром. По предварительной информации, причиной взрыва мог стать выброс метана. Начато расследование происшествия.

В Колумбии произошёл взрыв на угольной шахте. Шесть человек погибли-4

# ЧП # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Должно переболеть 50-60% населения. Нидерланды хотят выработать иммунитет против коронавируса
04 апреля 2020 12:55

Должно переболеть 50-60% населения. Нидерланды хотят выработать иммунитет против коронавируса

Помощь для незнакомцев во время пандемии. Как работает акция «подвешенных корзин» в Неаполе?
04 апреля 2020 12:19

Помощь для незнакомцев во время пандемии. Как работает акция «подвешенных корзин» в Неаполе?

В Китае вспоминают жертв эпидемии коронавируса. 4 апреля объявлено днём национального траура
04 апреля 2020 12:18

В Китае вспоминают жертв эпидемии коронавируса. 4 апреля объявлено днём национального траура