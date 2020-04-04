Почти без дождей и до +20. Синоптики рассказали о погоде на неделю

В Беларусь идёт тепло, рассказали в программе «Плюс-минус» . В начале недели страна окажется под влиянием антициклона с центром над территорией Украины. А уже к середине недели с юго-запада Европы к нам начнут подтягиваться тёплые воздушные массы.

Марина Грицкевич, начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Белгидромета:

На предстоящей неделе погода возьмёт курс на весну. Будет довольно-таки солнечно. На фоне повышенного атмосферного давления большую часть недели рабочей будет без осадков и малооблачно. А к концу рабочей недели облака уплотнятся и местами по северу республики пройдут кратковременные дожди. Несмотря на то, что в ночные часы ещё будет слегка подмораживать, температурный фон днём будет довольно-таки высоким. Дневные температуры будут находиться в пределах от +12 до +19, а по югу страны воздух будет прогреваться до +20.

Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам