В Москве +7, в Киеве +10. Погода в Европе до 7 апреля

В Париже в начале недели синоптики обещают ясную и комфортную погоду, температура воздуха составит +17. На три градуса прохладнее в Вене, облачно с прояснениями, рассказали в программе «Плюс-минус».

В Риме будет +16. Но с поправкой на западный ветер. В Мадриде синоптики обещают +13, сплошную облачность и затяжной дождь. Тот же расклад в начале недели обещают в Анкаре.

София встретит переменной облачностью. А столбик термометра покажет +11. На три градуса теплее в Афинах, переменная облачность и северный ветер. В Прибалтике теплеет. В Риге ожидается +6 и небольшая облачность. На два градуса теплее в Вильнюсе.