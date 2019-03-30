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В Москве +7, в Киеве +10. Погода в Европе до 7 апреля

30 марта 2019 19:03
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В Париже в начале недели синоптики обещают ясную и комфортную погоду, температура воздуха составит +17. На три градуса прохладнее в Вене, облачно с прояснениями, рассказали в программе «Плюс-минус»

В Москве +7, в Киеве +10. Погода в Европе до 7 апреля-1

В Риме будет +16. Но с поправкой на западный ветер. В Мадриде синоптики обещают +13, сплошную облачность и затяжной дождь. Тот же расклад в начале недели обещают в Анкаре.

В Москве +7, в Киеве +10. Погода в Европе до 7 апреля-4

София встретит переменной облачностью. А столбик термометра покажет +11. На три градуса теплее в Афинах, переменная облачность и северный ветер. В Прибалтике теплеет. В Риге ожидается +6 и небольшая облачность. На два градуса теплее в Вильнюсе.

В Москве +7, в Киеве +10. Погода в Европе до 7 апреля-7

В Москве синоптики обещают +7 и без осадков. В Варшаве и Киеве будет +10.

Заморозки во вторник, но днём – до +10. Синоптики рассказали о погоде на неделю

# Погода

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