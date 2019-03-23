В Москве +7, в Киеве +10. Погода в Европе до 31 марта

В Париже в начале недели синоптики обещают переменную облачность и порывистый ветер, рассказали в программе «Плюс-минус». Столбик термометра покажет +13. Та же климатическая ситуация в Вене.

Снова снег и заморозки. Синоптики рассказали о погоде на неделю

+19 в начале недели обещают в Риме. Тёплая и ясная погода порадует жителей и гостей Мадрида. Там будет +21.