Прямой эфир

В Москве +7, в Киеве +10. Погода в Европе до 31 марта

23 марта 2019 18:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Париже в начале недели синоптики обещают переменную облачность и порывистый ветер, рассказали в программе «Плюс-минус». Столбик термометра покажет +13. Та же климатическая ситуация в Вене.

Снова снег и заморозки. Синоптики рассказали о погоде на неделю

+19 в начале недели обещают в Риме. Тёплая и ясная погода порадует жителей и гостей Мадрида. Там будет +21.

В Москве +7, в Киеве +10. Погода в Европе до 31 марта-1

Такой же температурный расклад в Софии. Но небольшая облачность. На два градуса прохладнее синоптики прогнозируют в Афинах. В Анкаре в начале недели будет ясно и без осадков. Воздух прогреется до +15.

В Москве +7, в Киеве +10. Погода в Европе до 31 марта-4

В Риге ожидается дождь и +7 градусов. Точь-в-точь, как в Вильнюсе. Там ожидаются мокрый снег и сильный ветер. На два градуса теплее в Варшаве. Переменная облачность, возможен дождь. В Москве в начале недели синоптики обещают пасмурную погоду и +7. В Киеве будет на три градуса теплее.

В Москве +7, в Киеве +10. Погода в Европе до 31 марта-7

# Погода

Другие новости рубрики

Все новости
В Германии арестовали более 10 человек, подозреваемых в подготовке теракта
23 марта 2019 14:32

В Германии арестовали более 10 человек, подозреваемых в подготовке теракта

Количество погибших в автокатострофе в Гане превысило 70 человек
23 марта 2019 14:10

Количество погибших в автокатострофе в Гане превысило 70 человек

Стало известно, как будут называть жителей города Нур-Султан
23 марта 2019 12:05

Стало известно, как будут называть жителей города Нур-Султан