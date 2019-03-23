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В Германии арестовали более 10 человек, подозреваемых в подготовке теракта

23 марта 2019 14:32
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Новости Германии. Радикалы планировали произвести атаку с использованием автомобиля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии арестовали более 10 человек, подозреваемых в подготовке теракта -1

Известно также, что задержанные имели связь с нелегальными торговцами оружия. Основными фигурантами дела являются трое из арестованных.

В Германии арестовали более 10 человек, подозреваемых в подготовке теракта -4

По информации полиции, именно они должны были совершить атаку. Остальных правоохранители подозревают в финансировании террористов.

В Германии арестовали более 10 человек, подозреваемых в подготовке теракта -7

В Германии арестовали более 10 человек, подозреваемых в подготовке теракта -9

# Теракт # Фотофакт

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