В Германии арестовали более 10 человек, подозреваемых в подготовке теракта

Новости Германии. Радикалы планировали произвести атаку с использованием автомобиля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Известно также, что задержанные имели связь с нелегальными торговцами оружия. Основными фигурантами дела являются трое из арестованных.