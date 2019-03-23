Количество погибших в автокатострофе в Гане превысило 70 человек

Растет число жертв автокатастрофы в Гане. Многие из доставленных в больницы скончались, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Растет число жертв автокатастрофы в Гане. Многие из доставленных в больницы скончались, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Таким образом, количество погибших уже превысило 70 человек. В связи с многочисленными жертвами крупной аварии соболезнование президенту Ганы направил глава белорусского государства.
Вчера на юге страны лоб в лоб столкнулись два пассажирских автобуса. В результате один из них загорелся, а другой – перевернулся и улетел с обрыва. В салонах, в общей сложности, находились около 100 человек.