Количество погибших в автокатострофе в Гане превысило 70 человек

Растет число жертв автокатастрофы в Гане. Многие из доставленных в больницы скончались, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вчера на юге страны лоб в лоб столкнулись два пассажирских автобуса. В результате один из них загорелся, а другой – перевернулся и улетел с обрыва. В салонах, в общей сложности, находились около 100 человек.