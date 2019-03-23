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Стало известно, как будут называть жителей города Нур-Султан

23 марта 2019 12:05
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Новости Казахстана. Столица Казахастана Астана теперь официально переименована в Нур-Султан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Стало известно, как будут называть жителей города Нур-Султан-1

Президент страны подписал соответствующий указ. Документ вступает в силу со дня официального опубликования. Переименовать Астану, а также улицы областных центров в честь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева предложил новый глава государства Касым-Жомарт Токаев.

Стало известно, как будут называть жителей города Нур-Султан-4

Жителей города по-прежнему будут называть астанчанами.

Стало известно, как будут называть жителей города Нур-Султан-6

Стало известно, как будут называть жителей города Нур-Султан-8

Стало известно, как будут называть жителей города Нур-Султан-10

# Международная политика # Нурсултан Назарбаев # Фотофакт

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