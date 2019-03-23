Стало известно, как будут называть жителей города Нур-Султан

Новости Казахстана. Столица Казахастана Астана теперь официально переименована в Нур-Султан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент страны подписал соответствующий указ. Документ вступает в силу со дня официального опубликования. Переименовать Астану, а также улицы областных центров в честь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева предложил новый глава государства Касым-Жомарт Токаев.