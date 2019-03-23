Снова снег и заморозки. Синоптики рассказали о погоде на неделю

По предварительным прогнозам, Беларусь ещё ждут заморозки, рассказали в программе «Плюс-минус» . В начале недели через территорию страны будет перемещаться атмосферный фронт с Балтийского моря. К среде сохранится влияние области повышенного атмосферного давления.

Ольга Федотова, инженер-синоптик Белгидромета:

Температурный фон ожидается в пределах от +3 до +9. Со вторника температура воздуха понизится, в ночные часы она будет находиться в пределах от -5 до +1, а днём будет от 0 до +7. И будут проходить осадки, преимущественно, снег и мокрый снег.

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