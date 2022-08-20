В Москве +30°C, в Риге +25°C. Погода в Европе на неделю с 22 по 28 августа

В столице любви синоптики обещают солнечную погоду. Столбик термометра в Париже покажет +28 °C, рассказали в программе «Плюс-минус».

В Вене температура воздуха, по прогнозам синоптиков, поднимется до +18 °C, пройдет дождь. В Риме +31 °C, ясно. В Мадриде воздух прогреется до +33 °C, без осадков.

В столице Болгарии +28 °C, будет дождливо. В Анкаре +34 °C, солнечно. В Афинах +33 °C, также ясно.