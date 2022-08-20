В Москве +30°C, в Риге +25°C. Погода в Европе на неделю с 22 по 28 августа

В столице любви синоптики обещают солнечную погоду. Столбик термометра в Париже покажет +28 °C, рассказали в программе «Плюс-минус».
В столице любви синоптики обещают солнечную погоду. Столбик термометра в Париже покажет +28 °C, рассказали в программе «Плюс-минус».
В Вене температура воздуха, по прогнозам синоптиков, поднимется до +18 °C, пройдет дождь. В Риме +31 °C, ясно. В Мадриде воздух прогреется до +33 °C, без осадков.
В столице Болгарии +28 °C, будет дождливо. В Анкаре +34 °C, солнечно. В Афинах +33 °C, также ясно.
Прохладнее в Прибалтике. В Риге прогнозируют +25 °C. В Вильнюсе плюс +28 °C, солнечно. В Варшаве столбики термометров покажут +28 °C. В Киеве синоптики обещают +31 °C, без осадков. В Москве столбики термометров покажут +30 °C, будет ясно.
Жара в Беларуси продолжится. Температура может достигать +33 °C, хоть и с дождями. Читайте здесь.