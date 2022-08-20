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В Москве +30°C, в Риге +25°C. Погода в Европе на неделю с 22 по 28 августа

20 августа 2022 15:31
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В столице любви синоптики обещают солнечную погоду. Столбик термометра в Париже покажет +28 °C, рассказали в программе «Плюс-минус».  

В Москве +30°C, в Риге +25°C. Погода в Европе на неделю с 22 по 28 августа-1

В Вене температура воздуха, по прогнозам синоптиков, поднимется до +18 °C, пройдет дождь. В Риме +31 °C, ясно. В Мадриде воздух прогреется до +33 °C, без осадков.  

В Москве +30°C, в Риге +25°C. Погода в Европе на неделю с 22 по 28 августа-4

В столице Болгарии +28 °C, будет дождливо. В Анкаре +34 °C, солнечно. В Афинах +33 °C, также ясно.  

В Москве +30°C, в Риге +25°C. Погода в Европе на неделю с 22 по 28 августа-7

Прохладнее в Прибалтике. В Риге прогнозируют +25 °C. В Вильнюсе плюс +28 °C, солнечно. В Варшаве столбики термометров покажут +28 °C. В Киеве синоптики обещают +31 °C, без осадков. В Москве столбики термометров покажут +30 °C, будет ясно.  

Жара в Беларуси продолжится. Температура может достигать +33 °C, хоть и с дождями. Читайте здесь.  

# Погода # Юлия Самусенко # Фотофакт

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