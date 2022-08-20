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К памятнику Освободителям Риги начали свозить технику

20 августа 2022 11:47
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Новости Латвии. К памятнику Освободителям Риги начали свозить технику. Об этом сообщают очевидцы в своих социальных сетях. В районе, где установлен мемориал, увеличилось присутствие полицейских, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

К памятнику Освободителям Риги начали свозить технику-1

Скорее всего, демонтаж, как и предполагали местные СМИ, действительно проведут 23 августа. Мэр Риги Стакис обещал, что демонтаж памятника не будет превращен в шоу, поэтому, предположительно, сносить его будут ночью. А пока на место доставили мощный водооткачивающий насос. Вероятно, начнут с откачки пруда у памятника.  

# Памятники # Мартиньш Стакис # Новости Латвии # Фотофакт

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