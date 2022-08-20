Соревнования по прыжкам с 20 метров в водопад прошли в боснийском городе Яйце

Захватывающие соревнования по прыжкам в воду прошли в боснийском городе Яйце, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ареной для их проведения стал водопад.

Участники состязаний боролись за первенство по нырянию в воду с 20-метровой высоты. Несмотря на непростые условия, смельчаков оказалось немало. Причем приехали дайверы из разных стран. А вот титул победителя достался ныряльщику из Сараево. Клифф-дайвинг – один из самых зрелищных и экстремальных видов спорта. Подобные соревнования всегда проводят в живописных местах. Впрочем, далеко не это привлекает участников. Главное – спортивный интерес. И возможность испытать свои силы.