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В Сочи локализовали пожар в районе международного аэропорта

20 августа 2022 14:02
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Новости Беларуси. В Сочи локализован пожар в районе международного аэропорта. Ранее там загорелись гаражи на площади 100 квадратных метров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Сочи локализовали пожар в районе международного аэропорта-1

Вскоре после возгорания произошел взрыв. Причины еще предстоит выяснить, на работу аэропорта ЧП не повлияло. Никто из сотрудников и посетителей не пострадал, и менять свои планы в связи с происшествием необязательно. По словам очевидцев, пожарные быстро справились с огнем, сейчас от него остался только черный дым, но и он со временем рассеется.

# Пожар # Новости России # Фотофакт

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