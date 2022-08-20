В Сочи локализовали пожар в районе международного аэропорта

Вскоре после возгорания произошел взрыв. Причины еще предстоит выяснить, на работу аэропорта ЧП не повлияло. Никто из сотрудников и посетителей не пострадал, и менять свои планы в связи с происшествием необязательно. По словам очевидцев, пожарные быстро справились с огнем, сейчас от него остался только черный дым, но и он со временем рассеется.