В Москве +30°C, в Париже +26°C. Погода в Европе на неделю с 29 августа по 4 сентября

В Париже синоптики обещают преимущественно ясную погоду, столбик термометра покажет +26 °C, рассказали в программе «Плюс-минус». В Вене столбик термометра, по прогнозам синоптиков, поднимется до +25 °C, здесь ожидается пасмурная погода с дождем. В Риме также пасмурно и с дождем, там столбик термометра поднимется до +25 °C. В Мадриде воздух прогреется до +25 °C, там ожидается пасмурная погода с дождем.

В столице Болгарии также преимущественно пасмурно с дождем, там столбик термометра поднимется до +25 °C. В Анкаре преимущественно с дождем и +25 °C. Дожди не минуют и Афины, там воздух прогреется до +25 °C.

В Риге ожидается переменная облачность и дождь, в дневное время суток воздух прогреется до +27 °C. В Вильнюсе также +27 °C, здесь ожидается ясная погода с переменной облачностью и дождем. В Варшаве воздух прогреется до +28 °C, погода ожидается преимущественно ясная с переменной облачностью, но без осадков.