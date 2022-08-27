В торговых центрах Германии начали отключать эскалаторы – всё ради экономии

Новости Германии. Ходьба продлевает жизнь. В торговых центрах Германии начали отключать эскалаторы ради экономии. К таким мерам прибегают многие, в том числе крупные сети универмагов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме того, арендаторы стараются выключать освещение и оборудование. Пока так, чтобы не мешать посетителям. Но, по словам предпринимателей, даже это не сможет стабилизировать обстановку. Возможно, некоторые немецкие магазины ожидает та же судьба, что и пабы Британии – из-за цен на электроэнергию они просто закрылись.