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В торговых центрах Германии начали отключать эскалаторы – всё ради экономии

27 августа 2022 14:45
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Новости Германии. Ходьба продлевает жизнь. В торговых центрах Германии начали отключать эскалаторы ради экономии. К таким мерам прибегают многие, в том числе крупные сети универмагов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В торговых центрах Германии начали отключать эскалаторы – всё ради экономии-1

Кроме того, арендаторы стараются выключать освещение и оборудование. Пока так, чтобы не мешать посетителям. Но, по словам предпринимателей, даже это не сможет стабилизировать обстановку. Возможно, некоторые немецкие магазины ожидает та же судьба, что и пабы Британии – из-за цен на электроэнергию они просто закрылись.

# Кризис в ЕС # Новости Германии # Фотофакт

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