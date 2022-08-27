В первую неделю осени в Беларуси станет значительно прохладнее. Самым холодным будет 1 сентября

Провожая календарное лето, возникает вопрос: как скоро придется доставать с самых верхних полок теплые осенние вещи и каким запомнится начало осени для белорусов? Об этом рассказали в программе «Плюс-минус».

С начала недели ожидается незначительный температурный спад, погода будет преимущественно ясная, но с переменной облачностью, прогнозируют до +22...+26 °C. Незначительные осадки ожидаются в некоторых частях страны к середине недели. А в северной части республики дожди начнутся уже с понедельника, 29 августа.