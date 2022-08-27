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В первую неделю осени в Беларуси станет значительно прохладнее. Самым холодным будет 1 сентября

27 августа 2022 15:21
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Провожая календарное лето, возникает вопрос: как скоро придется доставать с самых верхних полок теплые осенние вещи и каким запомнится начало осени для белорусов? Об этом рассказали в программе «Плюс-минус».  

С начала недели ожидается незначительный температурный спад, погода будет преимущественно ясная, но с переменной облачностью, прогнозируют до +22...+26 °C. Незначительные осадки ожидаются в некоторых частях страны к середине недели. А в северной части республики дожди начнутся уже с понедельника, 29 августа.  

В первую неделю осени в Беларуси станет значительно прохладнее. Самым холодным будет 1 сентября-1

При этом самым холодным днем будет четверг, 1 сентября, когда столбик термометра покажет +17 °C. В остальных частях страны средний температурный показатель составит +18 °C.  

В Москве +30°C, в Париже +26°C. О погоде в Европе на неделю с 29 августа по 4 сентября читайте здесь.  

Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.  

В первую неделю осени в Беларуси станет значительно прохладнее. Самым холодным будет 1 сентября-4

В первую неделю осени в Беларуси станет значительно прохладнее. Самым холодным будет 1 сентября-6

В первую неделю осени в Беларуси станет значительно прохладнее. Самым холодным будет 1 сентября-8

В первую неделю осени в Беларуси станет значительно прохладнее. Самым холодным будет 1 сентября-10

В первую неделю осени в Беларуси станет значительно прохладнее. Самым холодным будет 1 сентября-12

В первую неделю осени в Беларуси станет значительно прохладнее. Самым холодным будет 1 сентября-14

# Погода в Беларуси # общество # Ольга Войтенкова # Фотофакт

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